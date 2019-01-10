Международная федерация лыжного спорта (FIS) аннулировала победу немецкого горнолыжника Штефана Лутца в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в США.

Спортсмен использовал между двумя попытками кислородную маску, что запрещено антидопинговыми правилами федерации. В пресс-релизе FIS говорится, что Лутц нарушил эти правила, вдохнув дополнительный объём кислорода после завершения первой попытки.

Следовательно, результат аннулирован, а Лутц лишён кубковых очков и призовых денег. Горнолыжник может оспорить решение в Спортивном Арбитражном суде (CAS).

Победа отошла лидеру общего зачёта Кубка мира, австрийцу Марселю Хиршеру. Вторым стал швейцарец Томас Тумлер, третьим — норвежец Хенрик Кристоффер