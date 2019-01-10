Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Васнецова рассказала, что самочувствие было достаточно неплохим, но два промаха не позволили ей бороться за высокие места. «Очень обидно, это мои ошибки, и я сама их знаю», — сказала спортсменка.

По словам биатлонистки, сегодня она решила пойти ва-банк и не выцеливать так долго. Но это сыграло против неё, и она допустила два промаха на рубеже из положения стоя.

Также Россию представляют Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова Маргарита Васильева.

У мужчин спринт будет проходить 11 января. Также в рамках этапа Кубка мира состоятся гонки преследования и эстафеты.