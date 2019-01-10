Бывший игрок «Зенита» и «Рубина», а ныне полузащитник казахстанского «Ордабасы» Никита Бочаров:

Я хоть и не долго работал с Бердыевым, но хорошо понял: надежная игра в обороне – это главный аспект команды Курбана Бекиевича. Когда я у него тренировался, то каждый игрок всегда знал, куда ему нужно бежать. В какой зоне чаще находиться. Как конкретно играть на той или иной позиции. Если мяч находится в конкретном участке поля, то ты тоже должен находится в заранее обговоренном месте. Если мяч здесь, то ты там.

Тренировки частенько снимались на видео. Потом команда собиралась вместе, после чего мы разбирали отдельные эпизоды.

Меня всегда поражала подготовка Курбана Бердыева к играм. К каждому матчу Бердыев подходит очень сконцентрированным и внимательным. Старается полностью изучить соперника и подготовить план на игру.

В этом плане обязательно, вплоть до мелочей, учесть сильные и слабые стороны противоборствующей команды. Все эти стороны ранее детально изучаются. Разбору игры оппонента командой уделяется особое внимание.

По мнению Бердыева – мелочей не бывает. Как в жизни, так и в футболе. В первую очередь он обращает внимание на обычные чисто футбольные вещи. Что пас надо давать под дальнюю ногу от соперника. Что перед приемом мяча нужно обязательно крутить головой и иметь решение. Что передачи надо отдавать четко и низом, чтобы было удобно для партнера…

Курбан Бекиевич очень любит ловить соперника на атаках сходу. Здесь у него какое мнение: в тот момент, когда команда Бердыева играет от обороны, соперник раскрывается и немного теряет бдительность.

В этот момент у соперника возрастает вероятность ошибки. Появляется простор для острых и быстрых контратак, которые команды Бердыева всегда проводят очень часто. Когда я выступал за «Рубин», на установках до нас доводилось: в какой момент, через какие зоны это делать наилучшим образом. В этом плане Бердыев очень требователен. Старается добиться того, чтобы его установки выполнялись.

Обычно он доносит это спокойно. Но если надо, он может и повысить голос, что нормально.