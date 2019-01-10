Федерация тенниса России объявила состав национальной команды на матч Кубка Дэвис против Швейцарии.

В комментарии ТАСС фамилии назвал президент ФТР Шамиль Тарпищев. Участие в матче со швейцарцами примут ведущие теннисисты России Карен Хачанов и Даниил Медведев — по мнению Тарпищева, они находятся в хорошей форме. Также в состав вошли Андрей Рублёв и Евгений Донской.

Вся четвёрка сыграет на Australian Open — на соревнованиях спортсменов сопровождает тренер сборной Игорь Куницын.

Матч Россия — Швейцария в Кубке Дэвиса пройдёт 1 и 2 февраля в швейцарском Биле. Зал Swiss Tennis Arena вмещает 2,6 тысячи болельщиков. Победа позволит команде квалифицироваться в финальный турнир, который состоится в Мадриде.