Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В эфире «Матч ТВ» Павлова оценила свою форму как среднюю, так как она не проводила перед этапом специальную работу из-за болезни. Биатлонистка пропустила этап Кубка мира в Нове-Место и только второго января приступила к полноценным тренировкам. Она считает, что теперь форма будет улучшаться.

Павлова рассказала, что во время спринта старалась продержать свой темп и не упасть: в Оберхофе сложная трасса и сложный подход к стрельбищу — из-за этого она допустила один промах.

Ранее гонку прокомментировала Валерия Васнецова, промахнувшаяся дважды.

У мужчин спринт будет проходить 11 января. Также в рамках этапа Кубка мира состоятся гонки преследования и эстафеты.