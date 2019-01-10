Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал слова Анфисы Резцовой об Антоне Шипулине, который завершил карьеру.

Тихонов не согласился с высказыванием Резцовой о том, что Шипулин предал сборную России, но заявил, что в нём никогда не было дух лидера и капитана команды. В комментарии «Спорт Экспрессу» Тихонов выразил мнение, что Шипулин реализовался в биатлоне не полностью, так как стал работать отдельно от сборной.

«А некоторые люди раздули личность Шипулина до масштабов биатлонистов всех времен и народов. Ну какой он гений? Ни одной личной медали на крупнейших соревнованиях. Это несерьезно и не пошло Антону на пользу», — заключил эксперт.

Напомним, в декабре 2018 года Шипулин принял решение о завершении карьеры. Последним стартом биатлониста стала «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене.