Эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) начали работу по получению данных в московской антидопинговой лаборатории.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил министр спорта России Павел Колобков. Он рассказал, что делегация экспертов прибыла вчера, 9 января, и сегодня вместе с российскими экспертами и представителями Следственного комитета приступила к работе.

В лаборатории специалисты начали монтаж оборудование и копирование базы данных. Ранее были согласованы организационные и технические детали, всё соответствует уголовно-процессуальному кодексу и всем процедурам ВАДА.

Напомним, ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что это последний приезд ВАДА в Москву, и он должен завершиться успешно. Специалист выразил надежду, что Московской лаборатории удастся без проблем передать все необходимые данные.