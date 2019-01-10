Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв назвал состав своей команды на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».

В воротах сыграет Игорь Шестёркин — Магнус Хелльберг остался в запасе. В первой пятёрке на лёд выйдут защитники Владислав Гавриков и Давид Рундблад, форварды Виктор Тихонов, Ярно Коскиранта и Сергей Плотников. За второе звено в защите сыграют Роман Рукавишников и Артём Земченок, в нападении — Андрей Кузьменко, Алексей Бывальцев и Александр Барабанов.

В третьем звене защиту представят Антон Белов и Артём Зуб, в нападении — Никита Гусев, Николай Прохоркин и Наиль Якупов. В четвёртом звене будут играть защитник Владислав Сёмин, нападающие Даниил Огирчук, Александр Деграчёв, Илья Каблуков и Евгений Кетов.

Матч с «Локомотивом» проведем вот в таком составе.

Вперед, наш СКА! #ЛОКСКА pic.twitter.com/aSKp1azdok — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 января 2019 г.

Матч стартует в 19:00.