В Ярославле в 19:00 стартовал выездной матч петербургского СКА против местного «Локомотива». Игра проходит на стадионе «Арена 2000″, Павел Дацюк не выйдет на лёд.

Подопечные Ильи Воробьёва могут обеспечить себе выход в стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Для этого СКА необходимо набрать больше очков, чем рижскому «Динамо», которое в параллельном матче встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Петербургские армейцы одержали пять побед в предыдущих пяти матчах. Игрокам СКА удалось одолеть «Автомобилист«, «Йокерит», минское «Динамо», «Адмирал» и «Амур».

«Локомотив» одержал победы в четырёх предыдущих встречах из пяти.

После 45 игр СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 очка. «Локомотив» идёт на четвертом месте, команда сыграла 47 матчей и набрала 63 очка.