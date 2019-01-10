Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Об этом сообщил в «Твиттере» журналист из Армении Грач Хачатрян. Он написал, что помимо других клубов, трансфер Мхитаряна хочет осуществить «Зенит».
There is also interest from Russia!#Zenit are also interested in Henrikh #Mkhitaryan (SPB)#Arsenal #AFC #Gunners pic.twitter.com/eJOaMUeQnq
— Hrach Khachatryan (@hrachoff) 10 января 2019 г.
Армянский полузащитник в сезоне 2018/19 провёл в составе лондонцев 20 матчей и отметился четырьмя голами, отдав три результативные передачи. Ранее Мхитарян играл за донецкий «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед».
Напомним, в «Зенит» из аренды в «Аталанте» вернулся аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони. Также команда рассчитывает подписать игрока «Оренбурга» Алексея Сутормина. По данным портала Transfermarkt, стоимость Сутормина составляет полтора миллиона евро.