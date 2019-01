Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Об этом сообщил в «Твиттере» журналист из Армении Грач Хачатрян. Он написал, что помимо других клубов, трансфер Мхитаряна хочет осуществить «Зенит».

There is also interest from Russia!#Zenit are also interested in Henrikh #Mkhitaryan (SPB)#Arsenal #AFC #Gunners pic.twitter.com/eJOaMUeQnq

