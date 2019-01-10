Петербургская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Юрлова-Перхт заявила, что очень расстроилась из-за промаха последним выстрелом на рубеже из положения стоя, но рада, что ей удалось хорошо отработать на «лёжке». По её словам, гонка была тяжёлой, но все были в одинаковых условиях.

Юрлова-Перхт рассказала, что благоприятная погода дала равные возможности всем биатлонисткам от первого до последнего стартового номера — сохранилась хорошая трасса. Солнечную погоду она застала в Оберхофе впервые.

Напомним, гонку выиграла итальянка Лиза Витоцци, а Юрлова-Перхт заняла 29-е место.