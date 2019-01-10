Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, где стала лучшей из сборной.

В эфире «Матч ТВ» биатлонистка заявила, что оценивает гонку удовлетворительно: на трассе было довольно комфортно, но тяжело — пришлось терпеть. На стрельбище она тоже чувствовала себя комфортно, но допустила два промаха на обоих огневых рубежах. Непопадания спортсменка объяснила нехваткой концентрации.

Миронова добавила, что довольна своим состоянием, хотя на вчерашней тренировке оно было плохим. Она предположила, что это связано с частой сменой часовых поясов.

Напомним, Светлана Миронова заняла 17-е место. Победу одержала итальянка Лиза Витоцци.