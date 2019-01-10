Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как перенесла беременность.

В комментарии Allure.com спортсменка заявила, что ей нравилось быть беременной — она относится к тем «странным и раздражающим» людям, которым нравится это состояние. Напомним, Уильямс осенью 2017 года родила дочь и после родов вернулась на корт.

Она считает, что они с сестрой Винус добились успешности в спорте, так как «бесцеремонно были собой». Серена рассказала, что они не боялись носить косички и «не боялись быть чёрными» в теннисе, чем и отличались от остальных.

Сёстры Уильямс встречались между собой на корте 28 декабря в рамках выставочного турнира в Абу-Даби. Победу одержала Винус со счётом 4:6, 6:3, 10:8.