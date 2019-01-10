В Ярославле завершился первый период в матче регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и местным «Локомотивом».

Команды ушли на первый перерыв со счётом 0:0 — ни одному из хоккеистов не удалось распечатать ворота соперника.

Подопечные Ильи Воробьёва могут обеспечить себе выход в стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Для этого СКА необходимо набрать больше очков, чем рижскому «Динамо», которое в параллельном матче встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Петербургские армейцы одержали пять побед в предыдущих пяти матчах. Игрокам СКА удалось одолеть «Автомобилист«, «Йокерит», минское «Динамо», «Адмирал» и «Амур».

После 45 игр СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 очка.