Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал трансферную политику московского «Спартака».

В эфире телеканала «Матч Премьер» он назвал все решения руководств команды логичными. Аршавин не нашёл ничего удивительного в уходе Марко Петковича, Ивелин Попов также не смог реализовать себя в московском клубе.

Аршавин понял и уход в аренду Жано Ананидзе. «Он всё перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счёту хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет». Тем не менее, Аршавин не думает, что «Спартак» разорвал контракт с Александром Самедовым, а если соглашение и оказалось расторгнутым, то стороны договорились между собой.

Напомним, Ананидзе проведёт следующий сезон в «Крыльях Советов». Вероятно, в самарском клубе окажется и Самедов.