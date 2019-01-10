Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал конфликт капитана команды Дениса Глушакова с супругой Дарьей.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Ловчев заявил, что тоже несколько раз развёлся, и это не стоит обсуждать. По его мнению, Глушакову следует демонстрировать хорошую игру, и тогда к нему не будет никаких вопросов.

Жену Глушакова Ловчев назвал «мадам в соболиной шубе», которая рассказывает о том, как её обокрали. «Так мы ей и поверили», — заключил экс-футболист.

Напомним, ранее стало известно, что супруга футболиста написала заявление в полицию, и Глушакова проверяют из-за угрозы своей жене убийством. По информации СМИ, экспертиза подтвердила, что футболист избивал женщину, нанося ей побои лёгкой степени.