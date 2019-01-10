Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».

В клубе не стали пояснять причины отстранения: генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен назвал это внутренним вопросом. На официальном сайте написано, что для игроков установлены определённые ожидания и ценности, и Бобровский не смог им соответствовать. Поэтому руководство команды приняло решение отстранить голкипера от следующего матча.

По информации The Athletic, россиянин не отстранён от тренировок с командой и завтра, 11 января, выйдет на тренировочный лёд. Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла отказался прокомментировать инцидент.

Игра «Коламбуса» и «Нэшвилла» начнётся в 3:00 по московскому времени.