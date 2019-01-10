Защитник СКА Антон Белов открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива».

В начале второго периода игрок хозяев получил удаление и на две минуты отправился на скамейку штрафников. Хоккеисты СКА реализовали большинство — в касание Белов пробил по воротам, и с помощью рикошета шайба влетела в сетку.

Подопечные Ильи Воробьёва могут обеспечить себе выход в стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Для этого СКА необходимо набрать больше очков, чем рижскому «Динамо», которое в параллельном матче проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме.

После 45 игр СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 очка. «Локомотив» идёт на четвертом месте, команда сыграла 47 матчей и набрала 63 очка.