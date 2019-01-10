Хоккеисты СКА Андрей Кузьменко и Наиль Якупов забили второй и третий гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».

Кузьменко забил гол через несколько минут после шайбы Антона Белова, которую тот забросил в большинстве. Владислав Гавриков набросил от синей линии, а у ворот Кузьменко отлично принял передачу и точно поразил сетку. Затем третий гол в матче забил Наиль Якупов.

Подопечные Ильи Воробьёва могут обеспечить себе выход в стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Для этого СКА необходимо набрать больше очков, чем рижскому «Динамо», которое в параллельном матче проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме.

После 45 игр СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 очка. «Локомотив» идёт на четвертом месте, команда сыграла 47 матчей и набрала 63 очка.