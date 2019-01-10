В Ярославле завершился второй период матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Локомотивом» и петербургским СКА. Гости ведут со счётом 4:0.

В первом периоде команды не забили голов, а во втором счёт открыл Антон Белов, реализовав большинство. Затем шайбу забросил Андрей Кузьменко, реализовав передачу Владислава Гаврикова, а спустя минуту ворота «Локомотива» в третий раз поразил Наиль Якупов. Ближе к концовке периода Якупов оформил дубль.

Подопечные Ильи Воробьёва могут обеспечить себе выход в стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Для этого СКА необходимо набрать больше очков, чем рижскому «Динамо», которое в параллельном матче проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме.

После 45 игр СКА располагается на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 74 очка. «Локомотив» идёт на четвертом месте, команда сыграла 47 матчей и набрала 63 очка.