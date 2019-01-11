Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал стартовый протокол на мужской спринт в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

Россию представят Александр Логинов (№17), Дмитрий Малышко (№50), Евгений Гараничев (№74), Максим Цветков (№10), Матвей Елисеев (№26) и Семён Сучилов (№107).

Длина спринтерской дистанции составит 10 километров, гонка содержит два огневых рубежа из положения лёжа и стоя. Каждый промах наказывается штрафным кругом в 150 метров.

Гонка состоится завтра, 11 января. Старт будет дан в 16:30 по московскому времени.

Напомним, этап Кубка мира в Оберхофе стартовал 10 января женским спринтом. Победу одержала итальянка Лиза Витоцци, россиянки не попали в топ-10. Лучшей из сборной стала Светлана Миронова, занявшая 17-е место с двумя промахами.