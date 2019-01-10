В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Локомотивом» и петербургским СКА. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В первом периоде команды не забили голов, а во втором счёт открыл Антон Белов, реализовав большинство. Затем шайбу забросил Андрей Кузьменко, реализовав передачу Владислава Гаврикова, а спустя минуту ворота «Локомотива» в третий раз поразил Наиль Якупов. Ближе к концовке периода Якупов оформил дубль.

Третий период также был безголевым.

Результат позволил подопечным Ильи Воробьёва обеспечить себе выход в стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. СКА набрал больше очков, чем рижское «Динамо», которое в параллельном матче проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме.