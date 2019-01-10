Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Александр Легков провели в Москве совместную тренировку. Отметим, что оба спортсмена завершили профессиональную карьеру.

В «Инстаграм»-сториз Шипулин рассказал, что прибыл в Москву и провёл тренировку в парке Ларисы Лазутиной. Ему понравилась трасса: потрясающая лыжная, освещённый участок составил шесть километров. Единственным минусом Шипулин назвал «чайников», которые мешают кататься.

«Вот опять один из них. О, Саня Легков, что ли? А я думаю, что за «чайник» едет?» — пошутил биатлонист.

Легков выложил в «Инстаграме» совместное фото, подписав, что скоро они с Шипулиным посоревнуются. Вероятно, он имел в виду один из лыжных марафонов, в которых планирует принять участие экс-биатлонист.