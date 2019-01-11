Футбольный тренер Жозе Моуринью, уволенный из «Манчестер Юнайтед», прокомментировал интерес лиссабонской «Бенфики».

В комментарии Mirror Моуринью заявил, что ему не поступало предложений от «Бенфики» при всём уважении к «её прекраснму президенту». Он добавил, что не подтверждал и не опровергал никакую информацию по поводу продолжения своей карьеры, а также заявил, что не планирует работать в родной Португалии.

Напомним, Моуринью уже работал в Португалии — в сезоне 2004/05 он тренировал «Порту», и опыт был успешным: команда выиграла национальный чемпионат и Лигу чемпионов.

Он был отправлен в отставку с поста главного тренера «МЮ» из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности назначили бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.