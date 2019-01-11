Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) огласила состав команды на чемпионат мира среди юниоров и молодёжи до 23 лет. Соревнования будут проходить в Лахти (Финляндия) в период с 19 по 26 января.

Женскую юниорскую сборную России будут представлять восемь участниц: Алена Баранова, Анна Грухвина, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, Наталия Мекрюкова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Елизавета Шалабода.

За мужскую команду также выступят восемь спортсменов: Артем Васильев, Ярослав Егошин, Дмитрий Жуль, Андрей Кузнецов, Иван Селезнев, Александр Терентьев, Егор Трефилов, Денис Филимонов.

В соревнованиях для участников в возрасте от 21 до 23 лет Россию представят семь девушек: Аида Баязитова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Полина Некрасова. Стоит отметить, что Дуркина, Жеребятьева и Истомина являются серебряными призёрами третьего этапа Кубка мира в эстафетной гонке.

За мужскую сборную России будут выступать шесть лыжников: Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Иван Кириллов, Андрей Собакарев, Антон Тимашов, Иван Якимушкин.