Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов, забитых в пустые ворота.

Это достижение россиянин зафиксировал в выездном матче регулярного чемпионата против команды «Бостон Брюинз», который завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2.

Овечкину удалось оформить дубль, что позволило ему закрепить своё лидерство в снайперской гонке. Вторая шайба была заброшена в пустые ворота. Таким образом, нападающий поднялся на третье место по данному показателю. Овечкин забросил в пустые ворота 33 шайбы и повторил рекорд знаменитого канадского хоккеиста Марио Лемье. Опережают россиянина только два игрока — Уэйн Гретцки, забросивший 56 шайб, и Мариан Госса, отметившийся 40 раз.