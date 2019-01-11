Тренер биатлонной сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от предстоящих этапов Кубка мира.

По мнению специалиста, норвежский спортсмен Йоханнес Бё, лидирующий в общем зачёте, должен стараться сохранить свою позицию, так как другие биатлонисты могут навязать ему борьбу. Мазе уверен, что Йоханнеса ещё можно обыграть, так как впереди много гонок. В случае, если Бё заболеет и пропустит какие-то старты, выйти на первое место общего зачёта смогут другие спортсмены.

В частности, Мазе выделил россиянина Александра Логинова, который на данный момент является лидером команды. Специалист отметил, что Логинов находится в опасносной близости от Бё, так как в декабре провёл много «классных гонок». Мазе уверен, что россиянин будет опасен на следующих стартах, так как ещё ни разу в сезоне не одержал победу и будет к этому стремиться.

Напомним, сегодня, 11 января, в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка.