В немецком Оберхофе проходит четвёртый этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Перед началом соревнований букмекеры оценили шансы спортсменов на успех и выявили фаворитов. По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом гонки станет победа норвежского биатлониста Йоханнеса Бё. Француз Мартен Фуркад, несмотря на неудачный старт сезона, также считается претендентом на победу.

Попал в число фаворитов и представители российской команды Александр Логинов. Также высоко оцениваются шансы норвежца Тарьея Бё и немца Бенедикта Долля.

Напомним, гонка состоится сегодня, 11 ноября, начало запланировано на 16:30 по московскому времени. Россию представят Александр Логинов (№17), Дмитрий Малышко (№50), Евгений Гараничев (№74), Максим Цветков (№10), Матвей Елисеев (№26) и Семён Сучилов (№107).