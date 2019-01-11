Футбольный клуб «Челси» готов предложить петербургскому «Зениту» 30 миллионов евро за аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Об этом сообщил журналист издания Gazzetta dello Sport Николо Шира у себя в «Твиттере». Журналист отметил, что лондонский клуб очень заинтересован в приобретении Паредеса.

#Chelsea has offered €30M to #Zenit for Leandro #Paredes. Blues are really interested in him. He wants to leave from Russia and could sign a contract until 2023 (€4,5M at year). #transfers #CFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2019

Напомним, ранее стало известно, что в «Челси» приняли решение отказаться от покупки Николо Бареллы, так как посчитали его стоимость завышенной. Руководство «Кальяри» требует за игрока сумму порядка 45-50 миллионов долларов. Представители лондонского клуба считают, что смогут купить Паредеса за меньшие деньги.

Также СМИ сообщали, что переход Паредеса в «Челси» практически состоялся.Паредес рассматривается в качестве альтернативы покинувшему клуб Сеску Фабрегасу.