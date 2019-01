Футбольный клуб «Челси» готов предложить петербургскому «Зениту» 30 миллионов евро за аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

Об этом сообщил журналист издания Gazzetta dello Sport Николо Шира у себя в «Твиттере». Журналист отметил, что лондонский клуб очень заинтересован в приобретении Паредеса.

#Chelsea has offered €30M to #Zenit for Leandro #Paredes. Blues are really interested in him. He wants to leave from Russia and could sign a contract until 2023 (€4,5M at year). #transfers #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2019