Российский хоккеист Александр Овечкин, защищающий цвета клуба «Вашингтон Кэпиталз», после очередного матча регулярного чемпионата НХЛ подарил свою клюшку юной болельщице на трибунах. «Вашингтон» на выезде встречался с «Бостон Брюинз», игра завершилась победой гостей со счётом 4:2. Уходя в подтрибунное помещение, хоккеист протянул свою клюшку девочке, болеющей за «Вашингтон».

When you finally get the present you've been asking for and your mom is more hyped than you are 😅 #Gr8 pic.twitter.com/LcWI5h0Avr

— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 11, 2019