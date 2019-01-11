Российский хоккеист Александр Овечкин, защищающий цвета клуба «Вашингтон Кэпиталз», после очередного матча регулярного чемпионата НХЛ подарил свою клюшку юной болельщице на трибунах. «Вашингтон» на выезде встречался с «Бостон Брюинз», игра завершилась победой гостей со счётом 4:2. Уходя в подтрибунное помещение, хоккеист протянул свою клюшку девочке, болеющей за «Вашингтон».

When you finally get the present you've been asking for and your mom is more hyped than you are 😅 #Gr8 pic.twitter.com/LcWI5h0Avr — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) January 11, 2019

Россиянин не в первый раз взаимодействует с болельщиками своей команды. Ранее он довёл до слёз свою 18-летнюю поклонницу, подарив ей шайбу в день её рождения.

Напомним, в прошедшем матче Овечкин оформил дубль и укрепил своё лидерство в снайперской гонке. Также Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству голов, забитых в пустые ворота. Хоккеист забросил в пустые ворота 33 шайбы и повторил рекорд знаменитого канадского хоккеиста Марио Лемье. Опережают россиянина только два игрока — Уэйн Гретцки, забросивший 56 шайб, и Мариан Госса, отметившийся 40 раз.