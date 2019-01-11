Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как провёл новогодние праздники. Спортсмен сообщил, что интенсивно тренировался во время каникул.

Норвежец проводил Рождественские выходные в Шушёене, где есть все необходимые условия для тренировок. Бё признался, что ему понравилось встречать Новый год в жёлтой майке лидера. Спортсмен пошутил, что использовал её в качестве новогоднего украшения. «Звезду с макушки ёлки снял и майку туда повесил», — посмеялся биатлонист.

Также Бё добавил, что серьёзно настроен на борьбу на предстоящих этапах Кубка мира. Ранее тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от следующих стартов и сообщил, что опасается за лидерскую позицию Бё в общем зачёте. По мнению тренера, россиянин Александр Логинов может составить норвежцу достойную конкуренцию.