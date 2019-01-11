Футбольный клуб «Шальке» выставил на продажу украинского полузащитника Евгения Коноплянку. Как сообщает издание Bild, причиной этому послужил поход футболиста в ночной клуб.

По информации издания, Коноплянка в компании своих одноклубников Матии Настасича, Амина Арита, Франко ди Санто, Омара Маскарелье и Александра Нюбеля всю ночь отдыхал в клубе. В расположение «Шальке» спортсмены вернулись только к пяти часам утра.

Главный тренер гельзенкирхенской команды Доменико Тедеско был разочарован поведением своих подопечных. Между специалистом и игроками возник конфликт, в результате которого провинившиеся спортсмены могут быть проданы из клуба в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Коноплянка выступает за «Шальке» с 2016 года.