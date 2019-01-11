Первой соперницей российской теннисистки Марии Шараповой на турнире Australian Open станет представительница Великобритании Хэрриетт Дарт. Маргарита Гаспарян сыграет с китаянкой Чжу Линь.

В одиночные сетки теннисистов помещены также Вероника Кудерметова, которая попала на 20-летнюю американку Софию Кенин, Наталья Вихлянцева против Варвары Лепченко и Анна Калинская против Арины Соболенко.

В мужском турнире квалифаер достался Даниилу Медведеву, и он сыграет с южноафриканцем Ллойдом Харрисом (119-я ракетка мира).

Напомним, что в Новом году Шарапова уже успела получить травму. 4 января 31-летняя спортсменка повредила бедро на турнире в Шэньчжэне в Китае в матче с белоруской Ариной Соболенко при счёте 1:6, 2:4 и была вынуждена сняться с соревнований. Впрочем, это повреждением не помешает Шараповой принять участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy.