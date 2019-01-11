Первые после новогодних каникул выходные порадуют жителей Санкт-Петербурга насыщенной программой спортивных мероприятий. Болельщики смогут побывать на соревнованиях по хоккею, волейболу и баскетболу. Nevasport рассказывает, какие мероприятия можно посетить 12 и 13 января.

Хоккей. Континентальная хоккейная лига, регулярный чемпионат. СКА (С-Пб) — «Витязь» (Московская область)

Когда: 13 января 2019

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.

Петербургский СКА на своей домашней арене примет подольский «Витязь». Подопечные Ильи Воробьёва уже обеспечили себе выход в стадию плей-офф, обыграв ярославский «Локомотив». СКА одержал семь побед подряд и постарается продлить свою беспроигрышную серию. На данный момент команда располагается на втором месте Западной конференции, имея 76 очков. «Витязь» идёт на восьмом месте таблицы с 48 очками.

Волейбол. Чемпионат России среди мужских команд, Суперлига, 14 тур. «Зенит» (СПб) – «Енисей» (Красноярск)

Когда: 12 января 2019

Где: КСК «СИБУР АРЕНА», Футбольная аллея, 8.

Волейбольный «Зенит» встретится с красноярским «Енисеем» в матче четырнадцатого тура Суперлиги чемпионата России. После 13 игр «Зенит» располагается на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 27 очков. «Енисей» идёт на десятой строчке, команда набрала 13 очков. Волейболистам «Зенита» удалось одержать победы в четырех предыдущих матчах из пяти. «Енисей» проиграл три последние встречи.

Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Зенит» (СПб) – «НН» (Нижний Новгород)

Когда: 13 января 2019

Где: КСК «СИБУР АРЕНА», Футбольная аллея, 8.

На паркете «Сибур Арены» состоится очередной баскетбольный матч Единой Лиги ВТБ. Петербургский «Зенит» будет принимать соперников из Нижнего Новгорода. На данный момент «Зенит» с 17 очками располагается на шестом месте турнирной таблицы. «Нижний Новгород» идёт на десятой строчке, в активе команды на одно очко меньше.

Хоккей. Высшая хоккейная лига. «Динамо-СПб» (СПб) – «КРС-ОЭРДЖИ» (Пекин, КНР)

Когда: 12 января 2019

Где: СК «Юбилейный», пр. Добролюбова, 18.

В рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата ВХЛ состоится поединок между петербургским «Динамо» и пекинским «КРС-ОЭРДЖИ». Российская команда идёт на девятой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 54 очка после 39 сыгранных матчей. Пекинский клуб выступает менее успешно: команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. После 42 игр «КРС-ОЭРДЖИ» имеет всего 18 очков. «Динамо» будет явным фаворитом встречи и постарается одержать победу при домашних трибунах.

Хоккей. Высшая хоккейная лига. «СКА-Нева» (СПб) – «Ценг Тоу» (Цзилинь, КНР)

Когда: 12 января 2019

Где: СК «Хоккейный город», пр. Российский, 6, стр. 1

Параллельно с «Динамо» домашнюю встречу в рамках регулярного чемпионата ВХЛ проведет ещё одна хоккейная команда из Петербурга — «СКА-Нева». Армейцы на льду спорткомплекса «Хоккейный город» примут китайскую команду «Ценг Тоу». Петербуржцы уверенно проводят текущий сезон: на данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице, имея 66 очков после 39 матчей. На первом месте располагается «Нефтяник», однако команда не опережает «СКА-Неву» по количеству очков. «Ценг Тоу» располагается на семнадцатой строчке таблицы. Игроки китайской команды приняли участие в 42 встречах и набрали 43 очка.