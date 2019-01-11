Обвиняемый по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена раскаялся и попросил прощения у его матери и всего Казахстана.

«Прошу прощения у мамы Дениса, у граждан Казахстана. Я признаю кражу и легкий вред здоровью, но не признаю убийство», — передает корреспондент РИА Новости слова обвиняемого Армана Кудайбергенова.

Также по делу проходят Нуралы Киясов, который, по версии следствия, и наносил удары ножом, и Жанар Толыбаева, которая должна была известить преступников о приближении полиции. Оба они не признали свою вину.

19 июля фигурист погиб, получив ножевое ранение в бедро. Злоумышленники пытались снять зеркала с его автомобиля, между ними и Теном завязалась потасовка, в результате которой спортсмен получил ранение. Он был доставлен в больницу, где скончался от потери крови.

25-летний Денис Тен выиграл бронзу на Олимпиаде-2014 в Сочи, был серебряным призером ЧМ–2015.