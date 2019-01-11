Ордер на получение ДНК бразильского футболиста Криштиану Роналду направлен в Италию, где спортсмен играет за туринский «Ювентус». По данным The Wall Street Journal, выдан документ полицией Лас-Вегаса в связи с заявлением Кэтрин Майорги, обвинившей футболиста в изнасиловании.

Генетический материал планируется сравнить с тем, что обнаружен на платье заявительницы.

Ранее адвокат Роналду Питер С. Кристиансен заявил, что документы, которые якобы содержат чистосердечное признание футболиста, являются сфабрикованными. Он добавил, что контакт между футболистом и заявительницей действительно был, но носил консенсуальный характер. В 2010 году после встречи в Лас-Вегсе стороны договорились о неразглашении, однако Майорга нарушила соглашение и выдвинула обвинения в адрес спортсмена. Сам футболист уверен, что «правда выйдет наружу».