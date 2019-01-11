Португальский агент Карлуш Гонсалвеш способствовал работе в «Зените» экс-наставника команды Андре Виллаш-Боаша. В интервью «Чемпионату» он рассказал о впечатлениях португальского специалиста от работы в «Зените», а также признался, что ради России Виллаш-Боаш отказал одной сборной.

Гонсалвеш упомянул, что Андре очень понравился Санкт-Петербург. У специалиста остались хорошие воспоминания о России.

По словам агента, в свое время Виллаш-Боаш выбрал «Зенит», потому что президент Дюков и генеральный директор Митрофанов представили большой проект. Виллаш-Боаш и его агент не сомневались в решении, несмотря на интерес из Англии, Испании и других стран.

Гонсалвеш считает, что в «Зените» все было выстроено профессионально – Виллаш-Боашу предоставили все условия для работы. Поэтому он рад, что Дюков станет новым президентом РФС.

Во время работы Виллаш-Боаша в «Зените» его больше всего раздражал лимит на легионеров. По этому поводу португалец регулярно недоумевал на пресс-конференциях. «Такое никому не понравилось бы, ведь подбор состава получается несбалансированным. Такие вещи должны утверждаться заранее, чтобы оставалось время на подготовку», — отметил агент Виллаш-Боаша.

Также агент упомянул, что у Виллаш-Боаш отказал одной сборной из-за работы в России. «Та сборная иногда в каком-то смысле конкурирует с вашей. После опыта в России лучше было туда не ехать», — сказал агент.

Напомним, что Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2013 по 2016 годы. С «Зенитом» он выиграл чемпионат России, побеждал в Кубке страны и в Суперкубке, а также выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Работая в команде, Виллаш-Боаш делал сюрпризы игрокам.