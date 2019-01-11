Экс-хавбек «Зенита» Борис Горовой, выигрывавший бронзовые награды с «Зенитом» в 2001 году, выразил мнение, что «Зенит» обязан закрывать сделку по Скопинцеву. Если его не возьмет «Зенит», он может уйти в «Спартак», — цитирует Горового «Спорт уик-энд».

Горовой считает, что Скопинцев является одним из лучших в российском чемпионате. Предполагает, что это игрок уровня сборной России. В общем, считает ослаблением конкурентов и однозначным усилением. «К тому же, фактически Дмитрий возвращается домой», -добавил Горовой.

Напомним, что Скопинцев играл за молодежный состав «Зенита» в 2013 году, хотя не является воспитанником клуба.

В текущем сезон 21-летний фуллбэк сыграл за «Ростов» в РПЛ 15 игр, отличившись двумя голевыми передачами.