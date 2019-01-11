Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко, завершивший профессиональную карьеру, может возобновить выступления. Как сообщает TalkSPORT, Кличко может принять участие в поединке, который состоится в апреле.

По информации источника, запланированный на 13 апреля на стадионе «Уэмбли» бой обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа будет отменён, так как британец планирует выступать в Америке. Вместо этого матча может быть проведён поединок с участием Владимира Кличко.

Британский журналист Стив Банс сообщил, что Кличко намерен вернуться на ринг. Подразумевается, что 13 апреля боксёр встретится с одним из британских тяжеловесов. Однако существуют и другие варианты для замены поединка Джошуа.

Напомним, о том, что Кличко хочет возобновить карьеру, стало известно 14 декабря.