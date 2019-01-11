Российская команда «КАМАЗ-мастер» опубликовала новый ролик в официальном видеоблоге. Видео, размещённое на официальном YouTube-канале команды, посвящено итогам четвёртого дня ралли-марафона «Дакар»-2019.

Напомним, на четвёртом этапе «Дакара» победу одержал экипаж россиянина Андрея Каргинова. «КАМАЗ-Мастер» продолжил лидировать в общем зачёте, экипаж Каргинова идёт на втором месте. Возглавляет таблицу экипаж Эдуарда Николаева, Каргинов уступает менее пяти минут.

Замыкают тройку лидеров также представители «КАМАЗ-Мастер»: коллектив Дмитрия Сотникова идёт в восьми минутах от лидера.

Экипаж Каргинова одержал две победы подряд — на третьем и четвёртом этапах «Дакара».