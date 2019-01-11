Полузащитник футбольного клуба «Реал» Иско может продолжить карьеру в итальянском «Ювентусе».

Как сообщает издание Sky Sport Italia, Иско попал в сферу интересов туринской команды. Руководство «Ювентуса» хочет приобрести испанского полузащитника после того, как подпишет валлийского хавбека Аарона Рэмси. Рэмси уже согласовал контракт с туринским клубом и присоединится к составу команды летом 2019 года.

Действующий контракт Иско с мадридским «Реалом» рассчитан до 2022 года, размер отступных составляет 700 миллионов евро.

Напомним, в ноябре между Иско и главным тренером «Реала» Сантьяго Солари возник конфликт: футболист отказался пожать тренеру руку. Эпизод случился в раздевалке после поражения «Реала» от «Эйбара» (0:3) в испанской Примере.