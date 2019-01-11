Защитник футбольного клуба «Челси» Давид Луис может продолжить карьеру в «Бенфике». Как сообщает издание The Mirror, бразильский игрок может вернуться в португальскую команду, если не подпишет новое соглашение с лондонским клубом.

Текущий контракт Луиса с «Челси» истекает 30 июня 2019 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 25 матчах «Челси», отметился одним забитым голом и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее футболист уже защищал цвета «Бенфики»: игрок выступал в составе португальской команды в период с 2007 по 2011 год. Также на протяжении двух лет спортсмен играл во французской Лиге 1 за парижский «ПСЖ».

Сам футболист признавался, что хотел бы завершить карьеру в «Бенфике», так как считает её своей родной командой.