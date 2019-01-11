Руководство футбольного клуба «Зенит» намерено приобрести двух новых игроков в зимнее трансферное окно. Как сообщает пользователь портала Bobsoccer Алексей Андрианов, петербургский клуб планирует усилиться перед весенней частью сезона.

При этом источник отметил, что клуб не разглашает фамилии игроков, попавших в сферу интересов «Зенита». Таким образом, все игроки, ранее упоминавшиеся в СМИ как потенциальные новички петербургской команды, на самом деле не усилят состав сине-бело-голубых.

Также Андрианов выразил мнение, что руководство «Зенита» не станет отдавать аргентинского полузащитника Леандро Паредеса в «Челси«, так как футболист будет необходим команде весной.

Напомним, ранее появилась информация о том, «Челси» готов дать за Паредеса 30 миллионов евро. Также сообщалось, что «Зенит» рассматривает варианты с приобретением Генриха Мхитаряна, Алексея Сутормина и Дмитрия Скопинцева.