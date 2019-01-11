Защитник футбольного клуба «Бенфика» Алехандро Гримальдо попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Как сообщается в печатной версии газеты «A Bola», «Зенит» готов предложить руководству «Бенфики» 16 миллионов евро за испанского футболиста.

#ABOLA | Nouveau test pour Bruno Lage. Ferreyra hors de la liste des convoqués. Le Zénit offre 16M€ pour Grimaldo. LF Vieira n’abandonne pas l’idée de faire venir Mourinho pour 2019/2020. — SL Benfica 🇫🇷 (@SLBenficaFRA) January 11, 2019

Гримальдо присоединился к составу «Бенфики» в 2016 году. Ранее, в период с 2011 по 2016 годы, спортсмен защищал цвета резервной команды каталонской «Барселоны».

Также сегодня, 11 января, стало известно, что «Зенит» намерен усилиться двумя игроками в зимнее трансферное окно. Руководство петербуржцев не разглашает фамилии футболистов, попавших в сферу интересов команды.

Кроме того, появилась информация о том, лондонский «Челси» готов дать за полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса 30 миллионов евро. Также сообщалось, что «Зенит» рассматривает варианты с приобретением Генриха Мхитаряна, Алексея Сутормина и Дмитрия Скопинцева.