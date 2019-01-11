«Формула-1» проектирует симулятор обгонов. По словам члена технической группы Пэта Симондса, такой симулятор будет использоваться при строительстве новых трасс, а значит, в дальнейшем гонки станут еще более зрелищными.

Как рассказал Симондс изданию Pitpass, проект крайне сложный. На преодоление круга может понадобится несколько часов. Время и сложность зависит от конфигурации болида, поверхности трассы, характеристики шин и прочее.

«Вьетнам является нашей первой трассой, над которой мы работаем. Мне кажется, мы смогли понять, что нужно сделать, чтобы провести там отличные гонки», — заявил специалист.

Как сообщалось ранее, столица Вьетнама Ханой в 2020 году впервые примет этап Гран-при «Формулы-1».

Директор гоночной федерации Чарли Уайтинг ранее приезжал в Ханой с рабочим визитом для оценки инфраструктуры и специфики трассы. Часть трека проложат по улицам города, а боксы будут построены на пустующем в данном момент участке. Затем на их месте продолжат городскую дорогу, которой смогут пользоваться горожане.