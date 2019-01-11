Боец UFC Андрей Орловский, выступающий в тяжелом весе, вероятно, следующий бой проведет на турнире промоушена в Санкт-Петербурге.

«Следующий бой Орловский может провести в Санкт-Петербурге. Кто будет соперником пока неизвестно. Планируем, что большая часть подготовки пройдет на базе нашей команды. В ближайшие дни Андрей должен прилететь в Екатеринбург», — сообщил менеджер Антон Глазырин.

Последний на данный момент бой 39-летнего Орловского завершился поражением от Уолта Харриса. Он прошел за два дня до Нового года.

Ранее сообщалось, что UFC признала болевой приём в исполнении российского бойца смешанного стиля Забита Магомедшарипова лучшим в 2018 году.