Чемпионка мира по биатлону финка Кайса Мякяряйнен поделилась впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке, которая состоялась в рамках четвёртого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Мякяряйнен допустила четыре промаха и заняла лишь 44-е место.

Спортсменка призналась, что удивлена своей стрельбой на первом огневом рубеже. Биатлонистка сообщила, что ветер не мешал ей стрелять, поэтому она не может объяснить свои ошибки. «Я в растерянности, такого не должно было случиться», — заявила Мякяряйнен.

Биатлонистка отметила, что Оберхоф является непростым этапом для спортсменов, однако во время спринтерской гонки погодные условия не мешали выступлению.

Напомним, победу в гонке одержала итальянка Лиза Виттоцци.