Представители Московской федерации футбола поддержали кандидатуру председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова на пост президента РФС. Члены организации единогласно проголосовали за специалиста.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на слова вице-президента РФС Сергея Анохина, на собрании Федерации присутствовали шестьдесят пять человек. В поддержку кандидатуры Дюкова были выдвинуты несколько тезисов. Также Анохин отметил, что Дюков заинтересован в развитии детско-юношеского и массового футбола, что в будущем поможет вывести страну в лидеры футбольных держав.

Напомним, ранее стало известно, что пять регионов России приняли решение выдвинуть Дюкова на пост пост главы РФС. О своем намерении заявили Республика Татарстан, Пермь, Мордовия, Томск и Башкортостан. Также кандидатуру специалиста предложил Санкт-Петербург.

Выборы президента РФС состоятся 22 февраля.