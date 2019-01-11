Российский спортсмен Фёдор Емельяненко признан лучшим бойцом, вернувшемся на ринг в 2018 году, по версии американского издания Combat Press.

В 2018 году Емельяненко провёл два поединка в Bellator и оба раза одержал победы нокаутом. Сначала россиянин победил американца Фрэнка Мира, затем — Чейла Соннена. Победы позволили спортсмену выйти в финал Гран-при Bellator, который состоится 26 января. Соперником Емельяненко станет американец Райан Бейдер.

Ранее Бейдер поделился ожиданиями от предстоящего поединка. Он заявил, что не сомневается в своей победе над российским бойцом, но признал, что в начале своей карьеры не смог бы поверить, что когда-нибудь будет драться с Последним императором.