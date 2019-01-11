Российская легкоатлетка Мария Ласицкене ответила на вопрос о том, станет ли менять гражданство в том случае, если Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена в своих правах.

Ласицкене заявила, что не намерена выступать за другую страну даже в случае невосстановления ВФЛА. Ранее спортсменка сообщала, что готова тренироваться за пределами России, если в стране не будет обеспечен допинг-контроль.

Напомним, Мария Ласицкене выступает в прыжках в высоту. Спортсменка является двукратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.

Ранее сообщалось, что ВФЛА приняла к рассмотрению заявки на получение нейтрального статуса от 114 российских спортсменов.